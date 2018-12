Weiße Weihnachten: Noch lebt die Hoffnung!

Noch ist alles im „weißen“ Bereich: Sechs Tage vor Heiligabend präsentiert sich nahezu ganz Österreich winterlich, nur wenige Regionen weisen keine Schneedecke auf. Doch dabei wird es laut den Experten von UBIMET nicht lange bleiben, genau zum 4. Adventwochenende kommt die Westwindzirkulation in Gang und bringt nach aktuellem Stand auch zu Weihnachten milde Luft und zeitweiligen Regen. Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber für den Stefanitag: Einige Wettermodelle deuten eine Rückkehr polarer Kaltluft an, Neuschnee wäre dann immerhin an der Alpennordseite möglich.