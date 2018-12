Das sind die einfachsten Kekse der Welt

In der Vorweihnachtszeit duftet es im ganzen Haus nach frisch gebackenen Keksen, Zimt und Punsch. Unfair für die Allerkleinsten, denn gerade Babys dürfen in den ersten Lebensmonaten nur bestimmte Lebensmittel zu sich nehmen. Wenn Sie auch Ihrem Baby eine Freude machen möchten, dann backen Sie diese einfachen Kekse nach. Das Allerwichtigste dabei: Nehmen Sie Ihr Baby mit in die Backstube, lassen Sie es pantschen, kleckern und Spaß haben!