Klare Regeln für Notfälle VOR Spitälern festgelegt

„Vollkommene Klarheit für Notfälle“

Das Krankenhaus selbst arbeitete den Vorfall jedenfalls hausintern auf und legte der zuständigen MA 40 kürzlich eine entsprechende Notfall-Richtlinie vor: „Damit soll in Zukunft vollkommene Klarheit für Notfälle außerhalb des Krankenhaus-Geländes geschaffen werden“, so Sigrid Kern, Sprecherin des Krankenhauses. Untersuchungen hätten überhaupt ergeben, dass es in der Bundeshauptstadt einheitliche Regeln für solche Fälle gar nicht gibt. Kern: „Unser Ergebnis kann somit eine Richtlinie sein, die für alle Wiener Krankenhäuser Gültigkeit hat und für alle Beteiligten für mehr Klarheit sorgen will.“