Das schenken die Tiroler heuer zu Weihnachten

Maximilian für den Kopf

Viele Tiroler werden wohl am 1. Jänner die Geschichte des „letzten Ritters“ aus dem Effeff beherrschen. Denn Bücher über Kaiser Max gehören heuer zu den Geschenke-Spitzenreitern. „Die Tiroler haben grundsätzlich ein großes Interesse an der Geschichte ihres Landes. Heuer steht aber eindeutig Maximilian und seine Zeit im Fokus“, berichtet Daniela Greimel von der Buchhandlung Tyrolia mit landesweit 16 Filialen. Greimel leitet jene in der Maria-Theresien-Straße. Dort sind die aus dem Haus-Verlag stammenden Publikationen „Maximilian I.“ für Erwachsene und das Jugendbuch „Des Kaisers Narr ist in Gefahr“ Bestseller. Bei den Sachbüchern international führt eine starke Frau. Greimel: „Michelle Obamas Biografie ist der absolute Hit.“ Dauerbrenner sind Krimis. Auch da denken die Tiroler regional. Ganz oben auf der Liste steht Bernhard Aichners „Bösland“.