Das Wolle-Duell: Merino vs. Kaschmir

Für viele einsame Spitze: Das Haar der Kaschmir-Ziege. Es ist super-weich, leicht, temperaturregulierend, schmutzabweisend, geruchsneutral, schnell trocknend und vor allem warm. Damit die Qualität stimmt, braucht es kalte Winter in Höhenlagen ab 4000 Metern. Vor allem in Afghanistan, China, im Iran und in der Mongolei fühlt sich die Kaschmirziege auf abgelegenen Hochebenen wohl. Aber auch in Europa gibt es einige wenige Kaschmir-Weide-Gebiete, hier bietet vor allem Schottland günstige Bedingungen. Die geringe Menge an Wolle - es sind bloß 200 Gramm - die ein Tier pro Jahr gibt, erklärt den hohen Preis, auch wenn diverse Diskonter die Edelwolle mittlerweile für halbwegs kleine Münze anbieten.