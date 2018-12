„PUBG“: Die Winter-Map „Vikendi“ im Überblick

Das populäre Battle-Royale-Spiel „Playerunknown‘s Battlegrounds“, in dem gewinnt, wer am Ende einer Partie noch lebt, geht mit einer neuen Map in die nächste Runde. Auf dem schneebedeckten Schlachtfeld „Vikendi“ gibt es Items, die man auf keiner anderen Map im Spiel findet - etwa ein neues Sturmgewehr und das praktische Schneemobil. Eine weitere Besonderheit: Der Schnee macht es den Spielern leichter, unentdeckt zu bleiben, da sie Spuren darin hinterlassen. Im Video können Sie sich „Vikendi“ genauer ansehen.