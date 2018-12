Lösung eines Kriminalfalls führt durch ganz Wien

Am 22. Dezember 2018 findet in Wien die große Weihnachts-Challenge von Live:Krimi statt. Mehr als 100 Teams treten gleichzeitig an und kämpfen um den Sieg. Eine Bande Kleinkrimineller macht die Hauptstadt unsicher. Mittels Smartphone und Köpfchen gilt es nun so viele Rätsel wie möglich zu lösen. Diese sind auf einer Karte eingezeichnet, die man auf das Handy geschickt bekommt. 20 Stationen gibt es zu bewältigen. Das Team mit den meisten Punkten geht als Sieger hervor und gewinnt einen Preis.