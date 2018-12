Die Winter-Festspiele verzücken ganz Salzburg

Saalbach ist der „Helfer in der Not“

Des einen Freud, des anderen Leid – so kam Saalbach-Hinterglemm gleich an zwei Rennen im Herren-Ski-Zirkus. Denn der abgesagte Riesenslalom in Sölden und der ebenfalls dem Sturm zum Opfer gefallene Slalom von Val d’Isere werden im Glemmtal am 19. und am 20. Dezember nachgeholt. Der Skiklub des Salzburger Verbandsbosses Bartl Gensbichler macht sich als „Nothelfer“ exzellent und die Salzburger Sportfans dürfen sich auf den Annaberger Skikönig Marcel Hirscher und Co. freuen. „Hier freuen sich alle darauf, dass der Weltcup wieder bei uns Station macht“, weiß Gensbichler. „Bergbahnen und Skiklub haben Hand in Hand gearbeitet und in sehr kurzer Zeit perfekte Bedingungen geschaffen.“ Dass der Ort und die Rennstrecke bereits rennfertig sind, zeigte der „Krone“-Pistencheck vor einigen Tagen. Kein Geheimnis: Tausende Fans werden nach Saalbach pilgern und die Asse anfeuern. Das gilt natürlich auch für das Skispringen in Bischofshofen. Das Finale der Vierschanzentournee lockt Jahr für Jahr 20.000 Besucher aus ganz Europa an und ist seit Jahrzehnten nicht mehr aus dem Sportkalender wegzudenken.