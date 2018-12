„Glück unlimited“ im neuen Aldiana Club Ampflwang

Über Aldiana

Die Aldiana GmbH, mit Sitz in Oberursel, ist Reiseveranstalter und Hotelbetreiber von derzeit acht Club-Anlagen in den beliebten Reiseländern Griechenland, Spanien, Tunesien, Zypern und Österreich. Neu hinzu kommen ab Dezember 2018 der Aldiana Club Ampflwang in Oberösterreich und ab Ende April 2019 der Aldiana Club Calabria in Süditalien. Neben dem umfangreichen All-Inclusive-Programm in allen Strandclubs und den entsprechenden Serviceleistungen auf hohem Niveau bietet Aldiana seinen Gästen vielfältige Möglichkeiten, ihren Urlaub zu gestalten. Dazu gehören zahlreiche Sport- und Welldiana-Angebote sowie Angebote für Kinder und Jugendliche und beste Unterhaltung für Alleinreisende. Weitere Highlights sind Events zu den Themen Sport, Genuss und Musik. Aldiana ist eine von acht eigenen Hotelmarken von Thomas Cook Hotels & Resorts. Eigner sind die Thomas Cook Group mit 42 Prozent und der Schweizer Investor LMEY mit 58 Prozent.