Vom Sport in den Alltag

Mit der Essential-Kollektion transportiert CRAFT die Funktion aus dem Sport in den Alltag: Diese Styles bieten Komfort und sehen ganz bewusst nicht nach Sport, Outdoor oder Studio aus. Die Looks können daher nicht nur im Lagen-System getragen werden, sondern auch als modische Stand-Alones. ESSENTIAL WARM ist die winterliche Fortführung dieses Konzepts aus dem Sommer. CRAFT verwendet dafür samtweich gebürstete Materialien, die sich extrem angenehm tragen und Geruchsbildung vermeiden. Reinschlupfen, wohl fühlen - 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.