Philippinin ist die neue „Miss Universe“

Die Philippinin Catriona Gray ist zur schönsten Frau der Welt gewählt worden. Die 24-Jährige gewann am Montag in Bangkok das Finale im „Miss Universe“-Wettbewerb. Ihre erste Stellvertreterin wurde Tamaryn Green (24) aus Südafrika, der dritte Platz ging an die 19-jährige Sthefany Gutierrez aus Venezuela. Gray löst die Südafrikanerin Demi-Leigh Nel-Peters ab, die 2017 in Las Vegas den Titel geholt hatte. Applaus gab es auch für die erste transsexuelle Teilnehmerin aus Spanien.