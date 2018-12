Winterliches Naturwunder wie in einem Märchen!

Es sind Bilder einer kristallklaren Welt: Wunderschöne Aufnahmen zeigen jetzt ein von Raureif in eine Märchenlandschaft verwandeltes Flussufer im Nordosten Chinas (siehe Video oben). Die am Fluss Songhua Jiang gelegene Ortschaft Jilin lockt jeden Winter zahlreiche Touristen an, die dieses Naturereignis bestaunen wollen.