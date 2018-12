„Squaw“ versteht Häuptlinge nicht

Boni sollen sich an Leistung orientieren

Um so etwas in der Zukunft zu verhindern, fordert Svazek daher ein System für Betriebe mit Landesbeteiligung, welches sich an vorherrschenden leistungsorientierten Kriterien orientiert. „Hier privatwirtschaftliche Konditionen zu schaffen, fördere nicht nur den Leistungssinn, sondern sporne die geschätzten Manager auch an, sich ausführlicher mit Service- und Qualitätsvoraussetzungen zu beschäftigen“, schließt die FP-Landeschefin.