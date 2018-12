Betrunkener wollte Polizist die Waffe entreißen

Ohne ersichtlichen Grund versuchte ein Betrunkener am Samstag in Schwanenstadt einem Polizisten die Dienstwaffe zu entreißen. Als das nicht gelang, attackierte der 29-Jährige den Beamten und dessen Kollegin mit Händen und Füßen. Beide wurden leicht verletzt. Der aggressive Passant wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert.