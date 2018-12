Wie 1990! Rapid bekommt‘s mit Inter Mailand zu tun

Zwischen Rapid und Inter gab es bereits zwei Kräftemessen. 1990 endete das Erstrunden-Duell des späteren Pokalsiegers im UEFA-Cup mit Grün-Weiß mit einem Aufstieg nach Verlängerung. Inter drehte den 2:1-Heimsieg von Rapid im Rückspiel noch um. Jürgen Klinsmann entschied das Spiel mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand zugunsten der Mailänder. Kühbauer erinnerte sich am Montag eigenen Aussagen zufolge „noch gut“ an die 28 Jahre zurückliegenden Partien: „Die seinerzeitige Rapid-Mannschaft hat dem auch damals großen Favoriten alles abverlangt.“ Die Chance zur Wiederholung findet im Februar 2019 statt.Spieltermine sind am 14. und 21. Februar 2019. Das Achtelfinale folgt am 7. und 14. März, das Viertelfinale am 11. und 18. April, das Halbfinale am 2. und 9. Mai. Der Sieger wird am 29. Mai in Baku gekürt.