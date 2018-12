Waldorfschule lehnt Kind von Rechtspolitiker ab

Das Kind besuchte bereits den in der Waldorfschule angeschlossenen Kindergarten - normalerweise hilft dieser Umstand bei der späteren Aufnahme in die Schule. Doch in diesem Fall war der Schulleitung die Mitgliedschaft des Vaters in der ausländerfeindlichen und nationalistischen Alternative für Deutschland (AfD) ein Dorn im Auge. Diese könne die anderen Privatschüler negativ beeinflussen, so die Befürchtung.