Kitzbühel: Handtaschendieb kurz nach Tat gefasst

Die beiden Russen - 32 und 33 Jahre alt - waren am Sonntag gegen 14.26 Uhr zum Geschäft spaziert. Der 33-Jährige nahm sofort zwei, neben dem Eingang befindliche, hochpreisige Handtaschen an sich. Diese steckte er dann umgehend in eine mitgeführte größere Tasche, die ihm sein 32-jähriger Komplize durch die offenstehende Eingangstüre hinhielt.