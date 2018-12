Sexspielzeug unter dem Weihnachtsbaum?

Wer denkt, die Besinnlichkeit von Weihnachten und knallharte Erotik passen nicht zusammen, glaubt bestimmt auch an das Christkind. Denn: Die Adventszeit lässt sich nicht nur in Wollsocken und Schlabberlook meistern. Ganz im Gegenteil! In Umfragen geben 50 Prozent aller Paare an, während der Weihnachtszeit den besten Sex ihres Lebens zu haben und Forschungen zeigen, dass um diese Jahreszeit auch mehr Babys gezeugt werden, als zu jeder anderen. Entsprechend darf man das „Fest der Liebe“ ruhig wortwörtlich nehmen und sich gemeinsam neben den Weihnachtsbaum kuscheln. Gerne mit dem dazu passenden Sex-Toy unter dem Christbaum.