Sex-Wunderheiler in Brasilien verhaftet

Frauen weltweit melden sich mit ähnlichen Vorwürfen

In den Tagen nach der Ausstrahlung meldeten sich Hunderte Frauen mit ähnlichen Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft spricht von mehr als 330 Frauen aus Brasilien, aber auch aus Deutschland, Australien, Belgien, Bolivien, der Schweiz und den USA. Die Übergriffe sollen sich in Farias „spirituellen Krankenhaus“ in Abadiania nahe der Hauptstadt Brasilia zugetragen haben. Der 76-Jährige weist die Vorwürfe zurück.