„Außergewöhnlich, dass die Jungs so brennen“

Debakel

Für St. Pölten endete die „Reise in eine andere Dimension“ (Trainer Ranko Popovic) in einem „Debakel“, wie Stürmer Rene Gartler meinte. „Wir haben heute überhaupt keinen Zweikampf gewonnen“, führte er einen entscheidenden Punkt an. Ebenfalls überraschend kam die Tatsache, dass die bisher starke Defensive völlig ausließ - die Gegentorzahl erhöhte sich schlagartig von 15 auf 20. Achillesferse waren diesmal die Standards. Salzburg, das auf diese Art und Weise bisher nur sechs Tore erzielt hatte, netzte am Sonntag gleich viermal nach ruhenden Bällen ein. „Dieses Spiel soll unsere Leistung vom Herbst nicht schmälern, aber Warnung sein, dass es schwer ist, wenn nicht jeder an seine Grenzen geht“, sagte Gartler.