„Das reicht nur für die Nicht-Außerirdischen“

Die nächste große Hirscher-Show sorgte bei nahezu allen für Sprachlosigkeit. Für Staunen. Und diesmal staunte sogar der 29-jährige Superstar über sich selbst. „Als ich im Ziel den Vorsprung gesehen habe, dachte ich: Bist narrisch!“ Weil er nie und nimmer mit einem derart großen Vorsprung gerechnet hätte. „Es war für mich vom Gefühl herein großer Kampf. Und mein ganzes Gefühl war vor allem im zweiten Lauf nicht das Allerbeste! Aber letztlich muss es bei diesem gewaltigen Vorsprung eines der besten Rennen in meiner Karriere gewesen sein.“ In dem er förmlich zum 61. Weltcupsieg seiner Karriere flog. Womit vor dem Parallelrennen am Montag (18.15 Uhr) in Alta Badia nur mehr ein einzigerauf den österreichischen Allzeit-Rekord der Annemarie Moser-Pröll fehlt.