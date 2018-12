Geheimer Sturz! Auch Neureuther war bewusstlos

Fast gleichzeitig mit dieser Diagnose sickerte am Sonntag die nächste Schock-Meldung durch. Felix Neureuther fehlte in Alta Badia nicht, wie von allen angenommen, wegen seines gebrochenen Daumens. Sondern wegen eines Trainingssturzes in Val d’Isère, der geheim gehalten werden sollte: Der Deutsche war nach dem mehrfachen Überschlag ebenfalls für kurze Zeit bewusstlos! Nach einer Untersuchung verordnete der Arzt wegen der Gehirnerschütterung ein striktes Ski-Verbot, außerdem musste sich Felix vor allem in verdunkelten Räumen aufhalten. Das bestätigt Bernhard Knauß, Rennchef bei Neureuthers Skifirma Nordica. Am Mittwoch in Saalbach wird Felix aber wieder am Start sein.