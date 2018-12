Navi lotst Urlauber samt Auto mitten auf Skipiste

Auf kuriose Weise in die Irre geführt wurden am Sonntagabend zwei Ungarn in Salzburg. Nach einem Skitag in Mühlbach am Hochkönig wollten die beiden mithilfe ihres Navis in ihre Unterkunft nach Kaprun zurückkehren. Stattdessen fanden sie sich mitten auf einer Skipiste wieder. Nicht das erste Mal, dass sich Lenker in den Schnee verirrten.