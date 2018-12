Das Christkind fährt mit der „Weihnachtsbahn“

Wie am echten Bahnhof wird jeder Zug von den Mitgliedern per Durchsage auf die Reise geschickt. 15 Garnituren sind pro Betriebstag unterwegs. „Sie sind so aufgebaut, wie man sie aus dem internationalen Bahnverkehr kennt – das macht auch die Faszination aus“, so Obmann Edmund Stodolak.