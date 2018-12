Liverpool nach 3:1 gegen Manchester United Leader!

Liverpool hat in der englischen Fußball-Premier-League mit einem Sieg gegen Rekordmeister Manchester United die Tabellenspitze erfolgreich verteidigt. Das Team von Coach Jürgen Klopp gewann am Sonntag mit 3:1 gegen den Erzrivalen und liegt damit weiter einen Zähler vor Meister Manchester City, der sich am Samstag mit 3:1 gegen den FC Everton durchgesetzt hatte.