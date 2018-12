Futuristisch! Das ist Katars Final-Stadion

Futuristisch und inspiriert von arabischer Tradition: Katar hat den Entwurf für das Stadion präsentiert, in dem bei der Fußball-WM 2022 das Eröffnungsspiel und das Endspiel stattfinden sollen. In einer feierlichen Zeremonie am Samstag wurden die Pläne für das Stadion mit 80.000 Plätzen enthüllt, die vom Londoner Architekturbüro Foster und Partner entworfen wurden. Im Video sehen Sie, wie es um die anderen WM-Stadien in Katar steht.