Leipzig siegt 4:1, Mainz: Onisiwo-Ehrentreffer

RB Leipzig hat Platz vier in der deutschen Fußball-Bundesliga gefestigt. Gegen Mainz 05 siegten die Sachsen am Sonntag dank Treffern von Yussuf Poulsen (14., 19.) und Timo Werner (74., 88.) mit 4:1 (2:1) und reisen nach dem unnötigen Europa-League-Aus mit neuem Selbstbewusstsein zum Liga-Duell bei Bayern München am Mittwoch. Mainz‘ Ehrentreffer erzielte der Wiener Karim Onisiwo (38.).