Ukraine: Poroschenko erschüttert Kirche Russlands

Die Russisch-Orthodoxe Kirche wehrt sich dagegen, die Ukraine als ihr Kirchengebiet zu verlieren. Doch die oberste Autorität der weltweiten Orthodoxie, der Ökumenische Patriarch Bartholomaios in Istanbul, unterstützt die Loslösung der Ukraine, denn zwischen Konstantinopel und Moskau gibt es jahrhundertealte Rivalitäten und Eifersüchteleien. Er will der ukrainischen Kirche und ihrem gewählten Oberhaupt Epifani am 6. Jänner den Erlass über die kirchenrechtliche Eigenständigkeit (Autokephalie) überreichen.