Kurios: Mehr Dienststellen als Polizei-Beamte

„Auf dem Papier gibt es also mehr Beamte, doch in Wahrheit müssen die Polizisten vor Ort zusätzliche Dienste übernehmen. Eine große Belastung“, heißt es von der örtlichen SP. Auf ihren Antrag hin wurde kürzlich im Gemeinderat eine Resolution an Land, Polizeidirektion und Innenministerium beschlossen, um die Situation in Sieghartskirchen zu verbessern.