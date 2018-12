Naturbahnrodeln: Brüggler/Angerer gewinnen

- Österreichs Weltmeister Rupert Brüggler/Tobias Angerer haben am Sonntag den Doppelsitzerbewerb beim Weltcup-Auftakt der Naturbahnrodler in Kühtai gewonnen. Zweite wurden Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA), Dritte die Russen Pawel Porschnew/Iwan Lasarew. „Es ist ein toller Start in die neue Saison und unser erster Heimsieg. Ein unglaublicher Start für unsere Abschiedstour“, sagte Angerer.