Helferin als rettender Engel für Flüchtlinge

Rotkreuz-Helferin Lidwina Dox ist rettender Engel für Millionen Flüchtlinge in Bangladesch. Babys, Kinder, junge Mütter, aber auch Omas und Männer jeden Alters - sie alle kämpfen in den Lagern Kutupalong und Nayapara ums Überleben! „Wir versuchen hier, im größten Flüchtlingscamp der Welt, zu helfen“, so Lidwina Dox.