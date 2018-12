„Harter Brexit kann zu ernsten Konflikten führen!“

„Krone“: Am Tag vorm Anschlag haben Sie das Friedenslicht an EU-Parlamentspräsident Tajani überreicht. Es brachte leider keinen Frieden.

Paul Rübig: Die Tat in Straßburg ist schrecklich. Deshalb müssen wir noch mehr um den Frieden kämpfen. Darauf weise ich mit dem Friedenslicht seit 22 Jahren hin. Denn noch immer fordern Kriege Todesopfer - sei es in der Ost-Ukraine, in Libyen, in Syrien oder im Irak.