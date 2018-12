Explosion legt Restaurant in Schutt und Asche

Bei einer Explosion in einem Restaurant in Japan sind Dutzende Menschen verletzt worden (siehe Video oben). Wie die Nachrichtenagentur Jiji Press am Sonntag meldete, wurden 41 Menschen ins Krankenhaus gebracht. Eine Person habe schwere Verletzungen erlitten, hieß es. Auf Handyvideos von Augenzeugen sind meterhohe Flammen zu sehen, die in den nachtschwarzen Himmel aufsteigen.