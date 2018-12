Deutscher Dreifachsieg im Vierer - Maier Fünfter

Im ersten Lauf war die Crew des Tirolers auf dem Weg zu einer möglichen Bestzeit von einem schweren Fehler gebremst worden. Nach Platz drei zur Halbzeit verlor die Maier-Crew dann in Lauf zwei schon im oberen Bahnteil Zeit, belegte am Ende Platz fünf und war damit eine Position besser als am Samstag. Österreich 2 mit Markus Treichl wurde wie am Samstag Zehnter.