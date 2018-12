„Kompetenzmessung“: Neue Regeln für AHS-Aufnahme?

Nach der Aufregung um die geänderte Leistungsbeurteilung in der Volksschule macht Bildungsminister Faßmann kurz vor Weihnachten mit einem Ausblick auf das kommende Jahr das nächste Fass auf: Er stellte am Sonntag in einem Interview „Kompetenzmessungen“ in der dritten und vierten Klasse Volksschule in Aussicht - die dann als Entscheidungsgrundlage dienen sollen, ob Kinder in die Mittelschule oder in die AHS wechseln. Kritik an diesem Plan kam umgehend von der SPÖ, die vor einer weiteren Vorverlegung der Entscheidung über die Bildungslaufbahn warnt.