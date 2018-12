Kerze setzte Matratze in Brand: Grazer verletzt

Gegen 1:30 Uhr kam es in der Wohnung zum Ausbruch des Brandes. Der 33-jährige Mieter dürfte zuvor in seiner Wohnung eine Kerze angezündet haben und daraufhin eingeschlafen sein. In weiterer Folge fing vermutlich eine Matratze Feuer. Bei dem Versuch den Brand selbständig zu löschen, zog sich der 33-Jährige schwere Verletzungen an beiden Händen zu. Der Mann wurde daraufhin in das LKH Graz gebracht.