Im Osten hält sich Frost, im Westen wird es milder

Am Montag halten sich im Norden und Osten einige Nebelzonen hartnäckig, abseits davon ist es zeitweise sonnig. In den übrigen Landesteilen überwiegt oft stärkere Bewölkung und die Sonne zeigt sich nur vereinzelt zwischendurch. Tagsüber bleiben Niederschläge zwar die Ausnahme, hier und da können aber bei einer Schneefallgrenze um 700 Meter Seehöhe kurze Schauer durchziehen. Am Abend ziehen von Westen leichte Niederschläge auf, bis etwa 1000 Meter voraussichtlich in Form von Regen. Der Wind kommt hauptsächlich aus Nordwest und weht schwach bis mäßig. Frühtemperaturen minus sechs bis minus ein Grad, tagsüber Höchstwerte zwischen minus zwei und plus fünf Grad.