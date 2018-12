Nach Einmietbetrug mit E-Bike geflüchtet

Der 37-jährige Deutsche bewohnte in der Zeit von 5. Oktober 2018 bis 15. Dezember 2018 in einem Beherbergungsbetrieb in Pörtschach am Wörthersee ein Zimmer. Da der Gästehausbetreiber misstrauisch wurde, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die Erhebungen ergaben, dass gegen den Deutschen ein europäischer Haftbefehl zwecks Auslieferung besteht. Bei einer am Sonntag erfolgten Nachschau im Zimmer des Deutschen stellten die Beamten im Beisein des Hausbesitzers fest, dass dieser das Zimmer geräumt und es ohne den Mietpreis von etwa 800 Euro zu bezahlen verlassen hatte. Der Mann ist mit einem gelb-schwarzem E-Bike der Marke Haibike, SDURO, geflüchtet. Er wird angenommen, dass er sich woanders einmietet.