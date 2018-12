„Krone“-Leser: „Er sagt, was für ihn Sache ist“

„Ein Künstler, der von seiner Kunst leben kann. So etwas scheint ja eine Ausnahmeerscheinung zu sein, er wird offenbar nicht aus Zwangsgebühren finanziert. Damit automatisch ein Symbol für den freien Markt und den freien Willen, klingt gefährlich, oder?“, meint DasOrakel. Viele Leser schließen sich dieser Meinung an und heben vor allem Gabaliers „Rückgrat“ hervor und dass dieser eben zu seiner Meinung stehe. „Andere Künstler und Musiker (Dorfer, Fendrich ...) geben auch Aussagen von sich, die mir nicht passen. So freue ich mich über ein kulturelles Gegengewicht. Daher weiter so, Gabalier!“, gibt z. B. auch skorpion57 zu bedenken.