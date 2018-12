Top-Boxer Alvarez sichert sich vierten WM-Titel

Der als einer der weltbesten Boxer eingestufte Saul „Canelo“ Alvarez hat sich den nächsten Weltmeistertitel gesichert. Der 28-jährige Mexikaner bezwang Samstagabend in New York (Ortszeit) den Briten Rocky Fielding durch technischen K.o. in der dritten Runde. Damit ist der Mittelgewichts-Champion von WBO, WBA (Super) und der IBO nun auch WBA-Weltmeister eine Kategorie höher im Supermittelgewicht.