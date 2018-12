Pornhub: Das wollen die Österreicher sehen

Welche Datenmengen fallen bei der Streaming-Seite an? Wie lang verweilt der durchschnittliche User? Und nach welch pikanten Spielarten der menschlichen Sexualität sucht die Welt? All diese Fragen werden im alljährlichen Pornhub-Jahresrückblick beantwortet - krone.at berichtete. Was in der Statistik bislang allerdings fehlte, waren die Porno-Vorlieben der Österreicher. Auf Nachfrage des „Standard“ hat Pornhub diese nun nachgereicht - und offenbart damit die sexuellen Fantasien und Vorlieben der Alpenrepublik.