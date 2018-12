Klimakonferenz: Neue Regeln, kleine Fortschritte

Köstinger: „Wesentlicher Erfolg“

„Erstmals gibt es ein verbindliches Regelwerk, wie die Staaten der Welt die Beschlüsse und Ziele des Pariser Abkommens umsetzen sowie transparent und überprüfbar dokumentieren werden“, unterstrich Ministerin Köstinger am Samstagabend in einer Aussendung. Ein „wesentlicher Erfolg“ der Konferenz und „wichtiger Schub für den Klimaschutz“ sei, dass Vorreiter wie die EU in Katowice die anderen Staaten „an Bord behalten“ konnten.