Über 4400 Jahre altes Grab in Ägypten entdeckt

Ägyptische Archäologen haben ein Tausende Jahre altes Grabmal eines Priesters in der Pyramidenanlage Saqqara nahe Kairo entdeckt. Das Grab sei „außergewöhnlich gut erhalten, farbig, mit Skulpturen im Inneren“, sagte Antikenminister Khaled El-Enany am Samstag vor geladenen Gästen und Journalisten in Saqqara.