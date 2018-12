Siegesserien von San Antonio und Boston zu Ende

Mit einem 93:98 gegen die Chicago Bulls haben die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) nach zuletzt vier Siegen hintereinander wieder eine Niederlage einstecken müssen. Der Wiener Jakob Pöltl bilanzierte mit fünf Punkten, vier Rebounds und einem Steal in 15:48 Minuten Spielzeit.