2,53 Sekunden vorne! Hirscher deklassiert Ski-Welt

Was für eine Galavorstellung! Marcel Hirscher ist im Ski-Weltcup nicht zu stoppen. Der Salzburger gewann am Sonntag zum sechsten Mal in Folge den Weltcup-Riesentorlauf auf der Gran-Risa-Piste von Alta Badia. Er setzte sich bei seinem 61. Erfolg im Weltcup, den 30. im RTL, mit unglaublichen 2,53 Sekunden Vorsprung auf Thomas Fanara, 2,69 auf Alexis Pinturault (beide FRA) und 2,72 auf Manuel Feller durch.