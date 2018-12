Frau vergaß Öl auf Herd: Feuerwehr-Großeinsatz

Das hätte böse enden können. Am Samstag gegen 20.50 Uhr erhitzte eine 40-jährige Frau aus dem Senegal in ihrer Wohnung in Innsbruck eine Pfanne mit Speiseöl. Da ihr zweijähriges Kind im Nachbarzimmer zu schreien begann, ging sie in den anderen Raum. In der Folge wickelte sie ihr Kind.