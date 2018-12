Gisin-Sturz: Heftige Diskussion über Sicherheit

Nach einer langen Testphase war das „D-air“-System, das Oberkörper und Nacken der Sportler schützen soll, zu Beginn der Saison 2015/16 eingeführt worden. In Gröden, und zwar beim spektakulären Abflug von Matthias Mayer in der Abfahrt im Dezember 2015, war der Airbag erstmals in einem Weltcup-Rennen ausgelöst worden. Der Kärntner brach sich bei dem Sturz dennoch mehrere Brustwirbel und musste lange aussetzen.