Derby: Verlieren verboten - sonst herrscht Panik

Emotionen gehören dazu

In Hütteldorf war es in den letzten Monaten oft umgekehrt, da litt Grün-Weiß unter dem Druck von den (eigenen) Rängen. „Es liegt an uns. Jede gute Aktion verunsichert den Gegner, kann Pfiffe herbeiführen“, weiß Trainer Kühbauer. „Wir dürfen nicht an die Tabelle denken, das hemmt, wäre fatal. Aber mehr Ansporn als ein Derby gibt es nicht. Das ist immer mit Emotionen verbunden, da ist der Puls oben. Da muss man auch seine Nerven im Griff haben.“