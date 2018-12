„Tätliche Übergriffe auf Mitarbeiter nehmen zu“

Unter dem Motto „sicher ist sicher“ bietet die sps-west gmbh diverse Sicherheits- und Servicedienstleistungen in der Landeshauptstadt an. „Seit 2012 betreuen wir diverse Objekte in der Bogenmeile sowie rund um den Hauptbahnhof. In den uns zugewiesenen Räumen sorgen wir im Rahmen des Hausrechtes für das Wohlbefinden und den Schutz der Gäste und Veranstalter“, so David Zieger, Geschäftsführer des sps-west gmbh.