Eine Krone für dieses besondere Ski-Erlebnis

Frostige minus 8 Grad empfingen die Skifahrer, als sie morgens bei der Horn-Kassa den „Krone“-Kupon einlösten und damit das Tagesticket zum Halbpreis (20 Euro) in Händen hielten. Doch am Horn blitzte schon die Sonne durch und verhieß später wärmende Strahlen. Der Vorteil am Horn: Sogar im Dezember führen Wintersportler kein kaltes „Schattendasein“.